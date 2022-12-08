福壽山農場國民賓館斥資新台幣3.1億元，耗時2年多興建，共有62間客房，明年1月9日開幕、1月10日開放預約訂房，想要上山過農曆年、追櫻民眾，可手刀搶房。

福壽山農場今天透過文字稿表示，福壽山農場新建的國民賓館就位於場內知名的「蘋果王」旁，共有62間客房，坐擁環景全台3000公尺高山36座，明年1月9日開幕，1月10日起開放預訂1至4月的房間。

新建國民賓館以「拙樸無華、再現榮光、互利共好」為規劃理念，外觀為聚落規劃，灰色低調的外牆展現對大自然的尊崇，整體呈現「拙樸無華」景觀意象。

國民賓館開幕後，福壽山農場全場可供住宿空間達109間，緩解目前一房難求現象，帶動大梨山地區整體觀光及農業齊頭發展。

副場長王仁助表示，為讓到農場的遊客都能享受慢活，賓館還有貼心小設計，例如冬季氣候較冷，賓館全館暖氣、浴室還有暖風機及免治馬桶等，洗澡及上廁所不再「冷吱吱」。

王仁助說，每個房間的床鋪及寢具，經場方員工試睡後挑選，睡過都想賴床，在房間就可看到無敵山景，晚上仰望滿天星光燦爛；床頭處並設有USB插座，手機充電很方便。（編輯：陳仁華）1111208