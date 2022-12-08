港交所正在規劃增設章節，降低特定專業科技上市公司在港上市門檻，KPMG預計，最快有望在2023年第二季就會有相關公司透過新規則上市，預計可帶來數百億港幣的集資額，新能源等產業受益最大。

對於港交所擬在上市規則增設18C章節一事，香港信報引述KPMG中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，最快明年次季會有特專公司遞表申請通過18C在港上市，數目預計為5至10間，預計對集資額帶來數百億港幣貢獻。

KPMG中國新經濟市場及生命科學香港主管香港合夥人朱雅儀指出，在新規以及大陸重視碳達峰目標的背景下，未來香港新股市場會有更多新能源相關公司出現，除電動車外也涉及能源管理與回收，並預計會有一波專門從事解決氣候相關問題的工業與硬體製造公司。

港交所目前擬降低五大特定科技領域公司上市門檻，包括新一代資訊技術，先進硬體，先進材料，新能源及節能環保，新食品及農業技術。