台灣奧迪持續擴大投資，於通路、服務兩大面向進化，攜手經銷商夥伴和順利汽車於中部地區建置第三座銷售據點 - 「Audi 北台中展示中心」即日起加入服務行列，提供中部地區的四環車主及消費者豪華品牌體驗。全新Audi北台中展示中心鄰近洲際棒球文創園區，且能快速連通74號快速道路及國道四號交流道出口，位處優越的地理位置，提供南來北往車主及消費者便捷的服務。

台灣奧迪總裁安薩瑞Rahil Ansari表示：「Vorsprung 品牌策略重點目標，即是讓國內消費者更容易接觸認識Audi，為每位車主及消費者提供如家人般的愉悅顧客體驗，感謝和順利汽車夥伴齊心合作，我們迎來全新Audi北台中展示中心，提供中部地區車主及消費者更便捷的服務，亦為品牌通路拓展更邁進一步；Audi北台中展示中心更導入Audi Progressive Retail Concept 設計概念，整合永續、設計美學與數位科技，創造以人為本的品牌體驗。」

台灣奧迪經銷夥伴和順利汽車看好國內豪華汽車產業發展性，鎖定台中市潭子樞紐地區，斥資新台幣近4.3億元，建置全新Audi北台中展示中心。全新據點占地總面積近800坪，導入Audi Progressive Retail Concept新世代銷售據點設計風格，融合永續化理念，展示中心使用環保綠建材達86.9％；以開放式陳列佈局，1至2樓為新車展示專區，共可展示8部新車款，配置顧客休憩區、迷你高爾夫、Audi Collection原廠精品及兒童遊戲等區域，提供滿足各式年齡族群的顧客服務。

Audi 北台中展示中心亦設置第10座Audi 極速充電站，採用最新180kW充電樁機型，開放給適用CCS1充電規格的電動車使用，鄰近國道的地理位置讓電動車主能就近補電，串連其他9座Audi極速充電站與充電營運夥伴的充電站點，擴充充電漫遊網絡，延續純電生活圈的共好理念。

此外，全新Audi 北台中展示中心的維修保養服務中心將於2023年第一季面市，偕同Audi 台中、Audi 南屯嚴選中古車暨服務廠及Audi 彰化展示中心等據點，為中部地區車主與消費者提供全方位優質服務。