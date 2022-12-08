台北醫學大學今與生技公司三鼎、半導體零件通路商昱捷，共同簽署合作備忘錄（MOU），攜手發展產學醫跨域合作計畫。北醫大校長林建煌表示，很高興攜手這兩家公司，未來北醫大體系1校與6附屬醫院，也將提供臨床試驗場域、資源，三方強強聯手。

昱捷董事長蔡棟國指出，該公司引進日本技術，發展「表面浸潤技術（BSSF, BioSpace Surface Functionalization）」，讓生醫植體表面具有仿生奈微米孔洞結構，進而達到生醫植入物與人體相容等功能。

三鼎生技開發、製造的「含藥心血管支架系統」和「人工牙根系統」，前者不僅突破現有含藥支架技術，更解決現有支架易有血管再阻塞的臨床問題；後者則可促進血液吸附、增加骨整合能力，大幅改善骨質較差、骨密度低等植牙患者，在植牙手術時所面臨的問題。

三鼎董事長歐耿良表示，三鼎專注高階醫材及生物性3D列印技術開發，未來將扮演好昱捷高階醫材的製造商角色，做好品質認證把關。