為回饋所在社區及解決社會議題，星展集團2022年額外提撥1億新幣（約21億新臺幣），於星展基金會既有「商業影響力」（Business for Impact）主軸外增設「社區影響力」（Community Impact），擴大公益觸角，並明訂「培育未來競爭力」（Building Future-Ready Skills）和「食物零浪費」（Reducing Food Waste）兩大目標，將透過專案合作及志工活動等方式，對所在社區做出貢獻。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展致力推動永續，並透過星展基金會支持社會企業、解決重要社會議題。考量亞洲許多地區的金融素養水準依然偏低，加上食物浪費一直是亞洲的重大永續挑戰，星展特別傾注資源，朝「培育未來競爭力」和「食物零浪費」兩大方向努力。在台灣，星展銀行（台灣）未來三年也將投入約新臺幣1500萬元，與均一平台教育基金會及台灣食物銀行聯合會合作，攜手推動數位金融理財教育，同時以資源再分配的方式減少剩食，用實際作為落實永續承諾、深耕台灣。

首次與星展銀行（台灣）合作的均一平台教育基金會，是全台最大的中小學免費線上教育平台，擁有逾38000支學習影片和超過400萬名註冊用戶。均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯指出，均一透過提供免費數位學習資源，讓學生能依照自己的步調學習，進而提升學習興趣與效率。未來三年，星展銀行（台灣）將與均一合作建置「理財素養專區」，產出逾30支影片及對應之理財習題，預計每年可嘉惠10萬名學子，紮根台灣金融理財素養教育，培育未來競爭力。

在「食物零浪費」方面，星展銀行（台灣）則深化與台灣食物銀行聯合會的夥伴關係，繼於台北市信義區贊助成立「食物銀行旗艦店」後，接續協助食物銀行在花蓮建置大型倉儲，將食物影響力擴及台灣東部地區。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生說明，在星展銀行（台灣）支持下，食物銀行將於花蓮市打造佔地140坪的倉儲，可儲存500噸以上的食物與物資，有效提升資源分配效率並服務周遭至少20個偏鄉部落與學校。每處理500噸即期食物，除能照顧37.6萬家戶需求，更可減少約110675公斤因剩食掩埋產生的碳排量，降低環境負擔。

星展基金會於2014年成立以來即一直支持社會企業及社會創新，至今已贊助逾1000萬新幣（逾2億新臺幣）予超過90家亞洲社會企業。本次星展集團額外提撥的1億新幣資金，將進一步著眼「社區影響力」主軸，解決亞洲日益緊迫的重要社會議題。未來，星展銀行（台灣）也將持續傾注企業資源，攜手社會企業及公益夥伴，共同創造更大的正面影響力。