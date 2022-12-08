影》【誰來早餐】「恐嚇」、「黑道」充斥立委補選，北市第三選區結果已定？之徐巧芯來了！

代表民進黨參選台北市第3選區立委補選的吳怡農，近日爭議連連，繼先前大遲到還嗆記者後，今（8）日又再度與媒體槓上。對此，國民黨台北市議員徐巧芯分享吳怡農過去的「事蹟」，直言「他本質上就是不OK」。

徐巧芯日前雖然在國外旅遊、放假，但仍透過網路持續關心台灣時事，讓不少支持者拍手叫好，回到台灣後，她今日在網路節目《誰來早餐》與主持人朱凱翔聊立委補選一事，認為吳怡農2020年與台北市長當選人蔣萬安競爭同選區的立委，代表他想選已經很久了，但落選後的這段期間卻沒有持續在地方上努力，「你就是在等蔣萬安選上市長以後要挑戰，為什麼不好好經營？為什麼在地你不做？根本就沒有準備好啊！」

徐巧芯爆料，2020年選戰期間，有議員曾經帶吳怡農去拜訪里長，人全都約好了，結果吳怡農帶一堆記者到場，拍完帥照人就走了，讓該名里長氣炸，此後該議員不敢再帶吳去拜訪人，就怕事情會重演。

「他就是很自戀，過度自戀，他只在乎自己帥，其他人我覺得他都不重視！」徐巧芯強調，去拜訪別人，好好跟人聊天是基本的禮貌與尊重，結果吳怡農連這件事情都做不好，所以儘管當年吳一直被炒作很帥、很多農婦支持，但她從不認為蔣萬安會選輸。

吳怡農今日舉行首場政見發表會，媒體聯訪期間被問到非核家園的問題，他卻不針對問題回答，反而結巴稱「好像是…這個…這個…我正要說這個…我還以為我在跟她的發言人對話，呵呵呵呵呵呵呵」，讓該名提問記者當場反嗆「這個是問題吧？我不是她的發言人」，隨後吳手插著口袋、邊笑邊回說「我記得，呵呵呵」，引起各界討論。