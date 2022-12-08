廣越11月單月合併營收13.70億元，較去年同期成長2.82%，累計合併營收185.06億元，較去年同期成長60.62%。

羽絨服代工大廠廣越(4438)8日公告11月單月合併營收13.70億元，較去年同期小幅成長2.82%，主因去年同期受越南封城影響，第三季營收部分遞延至第四季，故對比基期較高；累計合併營收達185.06億元，則較去年同期成長60.62%。

第四季為廣越傳統淡季，惟2022年第四季截至目前公告之營收累計達28.92億元，表現較過往同期有顯著成長；對此，廣越吳總經理表示，廣越2022年獲各大品牌客戶擴大下單，營運暢旺，整體營收顯著成長，屢破歷史新高；另在營運策略上，亦持續致力於分散產品類別，擴張生產基地，以期集團營運淡旺季之區隔能逐步淡化，營運規模也將隨針織品項持續開發而逐年擴大。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia等；2022年底更正式打入Lululemon供應鏈，除已獲該品牌平織品項之夾克外套訂單外，針織品項之瑜珈服飾訂單。