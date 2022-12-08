永豐金控8日舉辦實體法說會，金控總經理朱士廷、財務長許如玫公布2023年股利政策，朱士廷表示，明年金控會維持發放股利，由於過往配發率達六成「會努力達到投資人期望」，至於股票與現金比例，許如玫表示要看子公司對資本需求，也要尊重主管機關態度。對於明年展望，朱士廷則以十字定調「迷霧依然在，但曙光乍現」，他也透露明年有望發行永豐雲豹聯名卡及商品。

由於2022年股債雙跌，許多金控面臨發不出股利的窘境，因此投資人今年最關心明年股利政策。許如玫指出，截至2022年九月底金控季報來看，期初的未分配盈餘有131億元，加上本期，帳上未分配盈餘有264億元左右，其他權益是負173億元的減項，所以扣除後「可分配盈餘」可維持過往穩定的政策，雖然今年第四季資本市場變數還要觀察，但到九月為止，金控還是能維持配發股利的能力。

由於永豐金明年也預計增資100億元，投資人擔心影響股利發放。許如攻指出，並不影響。過往金融業在同一年辦現增、發現金股利的案例蠻多，因為現金流是不同的，這次的現增是對銀行子公司增資、充實營運資金，與發放股利現金流不一樣，所以沒有太大衝突，但也要尊重主管機關態度。

朱士廷表示，100億現增是為強化銀行資本結構、支應永豐銀行營運與業務發展，希望提升利息收入、提升獲利水準，現金股利這塊要經主管機關許可，希望努力達到投資人期望，朝配發率六成的水準。

至於股票與現金的比例，許如玫指出，要看子公司對資本需求，由於金控現金股利靠子公司上繳，目前金控債本比與雙重槓桿比為15.7％、113％，處於穩健水平，所以要配發現金，主管機關允許的話不會有問題，至於比例要看年底子公司上繳比例，部份股票、部份現金，現在金控PB1.3倍，其實拿股票股息也有利，但穩定現金殖利率也是長期投資很重要的。

對於明年展望，朱士廷定調：「迷霧依然在，但曙光乍現」因為仍有能源、通膨、俄烏戰爭、兩岸緊張等議題，但明年都會落底出現曙光，通膨開始減緩、降溫，對銀行獲利有期待，子公司獲利動能預估「2023年會比2022年好。」

至於永豐銀行今年冠名贊助雲豹也沾光魔獸效益，永豐銀行總經理莊銘福指出，永豐過去在運動的投入不只雲豹職籃、還有政大雄鷹、Sports card，就是想經營年輕族群生態圈，雲豹本就是永豐銀的客戶，去年其實就開始贊助，只因是T1聯盟元年沒冠名，今年合作一年後看好雙方理念、投入，一拍即合，「魔獸是第一個成功，但不是最後一個。」由於看球人數、廣告效益、客戶反應都熱烈，永豐銀有做內部客戶市調，調查客戶期待什麼聯名商品，會更積極投入，聯名卡「也有在想可以期待。」