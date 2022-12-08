孫德榮今（8日）陪同聚暘新媒體負責人火星叔叔、YouTuber達崙哥召開「波特王真相記者會」，談到過去帶藝人的經驗，孫德榮坦言曾有被旗下藝人傷害的經驗，「很多，我只是不講話而已，以前叫老爹的都不一定是最親近的」，至於對方是誰，他則笑而不答。

明道過去也曾是喬傑立藝人，後來和經紀人一起離開，孫德榮透露明道這些年都有主動跟他聯絡，「他不錯啦，經紀人帶走他後他們還一起合作」，他也提到明道在離開喬傑立前曾問他說「我們一定要一直在三立嗎？」孫德榮表示，「我跟他說，你們可以走，但我有道義在，因為以前蘇老闆曾扶助過我」。

他也提到每次跟10幾年前就欠他錢的人討債時，對方還叫囂「孫總你又不缺錢，要是我8年前生病過世，他們就不用還了耶」，他也笑說所有欠他錢的人都是他的貴人，「他們讓我有活下去的勇氣」。

孫德榮先前曾幫波特王拍攝影片，他說今天之所以會召開記者會是因為當時那則影音共有253萬人觀看，等於全台四分之一的成年人都看過影片，「我身為始作俑者就應該來解釋，很多藝人紅了就覺得自己比較偉大，尤其這次我了解後感覺很遺憾、很難過，也合理的懷疑這是有步驟、有策略地進行違約」。

他表示這次會出手幫助火星叔叔，因為過去擔任喬傑立老闆，知道經營人員的困難，「我覺得就是一個可憐的老闆，波特王沒想到現在還有這一招，鋪天蓋地的證據我相信他會怕」，他也透露今天所列出的證據只有他們這一兩個月搜集的五分之一；他也呼籲波特王如果問心無愧，今天就應該出面接受媒體訪問，而不是在社群發文，讓媒體私訊，他再選擇性回答，孫德榮也直言「我覺得這小孩不誠懇」。

孫德榮透露明年將花費百萬元做公益，會再跟小豬羅志祥合體嗎？他趕緊表示不會，「上次單純的賣鳳梨，結果被扯到政治意圖，我不希望大家因為我被貼標籤，我也會怕，我不想大家因為我被傷害」，至於是什麼公益，他神秘表示這件事是他絞盡腦力所思考出來的，請大家拭目以待。

被問到是否有關注近期的大S（徐熙媛）、汪小菲風波，孫德榮低調表示「清官難斷家務事，曾經愛過就不要彼此傷害」，會找具俊曄拍攝YT嗎？他自虧只是小小YouTuber，恐怕很難請到對方；那會覺得張蘭很會蹭流量？他笑說：「她是很會做生意的婆婆，但我做不到」。