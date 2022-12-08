體罰在我國教育體系存在已久，雖然台灣2006年正式禁止體罰規定，不過仍難以避免少數教師動用體罰，安親班體罰更是難以禁絕。一名家長表示，女兒的安親班會打人處罰學生，他事先跟老師聲明別打孩子，不過女兒近日仍因沒帶生字簿被打手心。雖然他想向老師反映，女兒卻對於被打手心毫不在意，讓他相當為難。

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，最近幫女兒換了一家會打人的安親班，入讀前他曾先向老師聲明，別用打人來處罰小孩，女兒就讀後期中考成績也明顯進步很多。

沒想到最近女兒第二次帶錯生字簿去安親班，因此被處罰打手心，老師還說：「妳該不會跟妳爸媽說吧？」女兒則回應：「我又不是鞏金（台語，鑲金）的！」雖然想再度反映，不過老師並沒有打太大力、事後有在聯絡簿上通知，女兒也毫不在意，讓他相當為難，「怕講了被當作是恐龍家長…」。

對此，許多網友紛紛回應，「如果孩子知道自己有做錯事，而她也不在意，建議家長還是冷靜看待」、「如果用愛心小手且力道不是太大，我可以接受，總比完全不打，可是用言語羞辱或是老師帶頭霸凌的好」，不過也有人認為，「再換一個安親班啊」、「改罰站不就好了」。

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