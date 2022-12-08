節目主持人廖科溢7日在臉書宣布二婚女主播秦綾謙，大方分享婚戒照片外，還說「找到與自己真正契合的人不容易」。然而，隨即有多名女子指控廖科溢劈腿、逼墮胎等行徑，甚至還有「時間管理」的傳聞，在網路上掀起熱烈討論。對此，有鄉民詢問廖科溢究竟是誰？貼文曝光後，不少人認為廖科溢堪稱「婆媽殺手」。

一名鄉民日前在PTT八卦板好奇發問，「廖科溢是誰？」並表示若不是看到新聞報導，完全不曉得有這號人物存在，「有很紅嗎？還是我見識淺薄，不過能娶到主播就是爽」。

對此，有其他鄉民回文直說：「很紅好嗎，像我媽就超愛他的！」透露媽媽每天都嚷嚷著，轉到電視某台可以看到廖科溢，還將廖科溢譽為「婆媽殺手」，不僅外表帥氣，口才也不錯，「在螢幕上跟物理上，都征服了各種婦女」，甚至認為以廖科溢的高人氣，出來參選議員也不會是問題。

貼文曝光後，引來不少回覆，「我也是我媽跟我說才去Google的」、「我女兒1歲的時候，看到他廣告都會盯著看」、「1歲吃到100歲」、「之前形象還不錯，還以為是老實憨厚型的」、「我媽也超愛他的，還是我媽跟我講我才知道他」、「我老媽也很喜歡他，真的很帥」、「我覺得他口條不錯，說話也清楚，真沒想到居然是時間管理大師」。

事實上，廖科溢曾奪下金鐘獎行腳節目主持人獎，以及生活風格節目主持人獎，去年才剛結束一段長達9年的婚姻，低調表示「處理中」，不願將私生活搬上檯面，不過7日他突然宣布和主播秦綾謙結婚，還在臉書粉專曬出婚戒照，消息一出讓粉絲驚訝，於此同時，廖科溢也被前女友指控劈腿，接連出現A小姐、B女、C女、V女指控劈腿後，又有S女爆料廖要求傳裸照，私生活引發關注。

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