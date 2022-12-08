伊林秀導兼男模俞凡鏮是位重機愛好者，平日經常騎重機到處兜風，這樣的經歷讓他成為車商的御用男模，也讓他成為瑞士潮流腕表Bomberg的最佳代言人，近日他在新品發表會上佩戴Bomberg十周年Bolt-68 NEO系列骷髏頭腕表，在身材火辣的伊林女模簇擁下，帥氣十足。

伊林秀導俞凡鏮是位重機愛好者，帥氣詮釋Bomberg的叛逆搖滾時尚。（Bomberg提供）

渾身散發熟男魅力的俞凡鏮，從模特兒出道時就走個性路線，時尚風格與時下花美男模的陰柔大相逕庭，但也因此走出不一樣的專業路線，為了詮釋Bomberg腕表狂野不羈的前衛風格，他以一身仿舊的帥氣皮衣搭配銀飾、串珠手鍊和Bomberg鈷鏤頭腕表，正是他平日重機騎士的時尚造型，完美詮釋腕表的搖滾時尚。

伊林秀導俞凡鏮是位重機愛好者，帥氣詮釋Bomberg的叛逆搖滾時尚。（Bomberg提供）

充滿街頭叛逆潮風的Bomberg，設計風格獨樹一幟，從早期的美式刺青圖騰，到去年的大麻葉植入面盤，不斷挑戰面盤的設計極限，品牌與重型機車、搖滾文化的連結，深受潮流時尚族群與重金屬搖滾客的喜愛。