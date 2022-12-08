施晉堯跟藝人王子在現場比投籃機。(黃及人攝)

桃園璞園領航猿8日正式宣布跟ASICS攜手合作，更派出施晉堯、盧峻翔、李家慷、林子洧4名球員出席EX89經典復刻鞋款發布記者會，本身早就是ASICS簽約球星的施晉堯說：「真的很開心！感覺跟ASICS真正成為一家人，相信日後我們也會有更好發揮。」

領航猿將於10日迎來本季主場開幕戰，施晉堯表示自己早就期待很久了，「打客場真的蠻難的，還會一直被噓，希望這次回到桃園主場可以有很多球迷來幫我們加油。我們雖以年輕球員居多，又換了新教練，但我們已經逐漸熟悉全新體系。」

擁有「69大魔王」封號的盧峻翔，則是笑稱自己很幸運，因為從加盟SBL璞園到現在，始終擁有很多上場時間可以發揮，更強調自己還有很多小細節需要改進，但談到與ASICS的合作，他說：「我常跟阿堯學長抱怨為何他都有ASICS新球鞋，我都沒有，現在我也可以弄到了！」

至於本季並未擁有太多發揮空間的李家慷，則是期許自己可以繼續做好準備，「教練有他自己的調度考量，我只要做好自己該做的準備，隨時準備被叫上場。我的心態更做出調整，除了跟球隊的正常訓練，也會自主訓練，且找訓練員加強基本動作。」

身為這次參加ASICS記者會最菜的球員，林子洧表示，聽到球隊跟ASICS合作，感覺相當正向，也可幫助到球隊，「畢竟我還是菜鳥，我現在先用看的為主，採取意象訓練，努力從比賽與訓練當中學習，但我很期待可以回到主場打球，畢竟在客場打球，對方球迷對我們沒那麼熱情！」