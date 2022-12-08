感情中最怕遇到渣男，但有些男性花心卻是天性，不管怎樣都難以改變。運勢專欄《星座好朋友》近日分享，最花心的前5名星座男，排名第一的是巨蟹男，他們看似個性溫和，但卻像一台中央空調，無論對誰都好。

第5名、天秤男

天秤男喜歡的類型很廣泛，無論是個性婉約的小女人，還是長相甜美的正妹，他們都想一次擁有，把美好的人事物都留在自己身邊，但是談感情最重要的是專一，沒人能接受與他人共享伴侶，最終這段感情會兩敗俱傷，天秤男須懂得取捨。

第4名、射手男

射手男對感情很貪心，希望能與新歡保持美好關係，但又愛和舊愛藕斷絲連，因此常被外界稱作花心大蘿蔔，但這種不正常的關係，最後都會讓對象感到厭倦，最終選擇分手，射手男若是不覺悟，每一段感情都會以失敗告終。

第3名、雙魚男

雙魚男個性多愁善感又溫柔，容易把同情跟愛情搞混，有時異性朋友只是想請他們幫忙，但雙魚男卻可能在互動間產生情愫，若身邊已有對象，他們就需在女友跟新歡間做選擇，卻又不想傷害任何一方，而不知如何處理，建議雙魚男要把愛情和友情分清楚。

第2名、雙子男

雙子男在戀愛中，很難確定自己喜歡哪種類型，容易被不同女性吸引，總是見一個愛一個，也讓他們感到非常頭痛，建議雙子男應該要靜下心了解自己，別一直改變喜歡的類型，就不會在有伴侶的情況下，冒出一堆新歡，最後導致自己沒人愛。

第1名、巨蟹男

巨蟹男是公認的暖男，他們就像一台中央空調，經常照顧身邊的異性朋友，甚至與前任依舊保持良好關係，他們很常緬懷自己過去的愛情經歷，容易覺得現任沒有前任好，雖然他們並未表現出來，但心中依舊對前任念念不忘，前任若想吃回頭草，巨蟹男很有可能就會投入對方懷抱。