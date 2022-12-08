九合一選舉綠營大敗，民進黨立委高嘉瑜痛批，民進黨側翼、網軍是敗選的重要關鍵；國民黨台北市議員徐巧芯也認為，民進黨將側翼、網軍培植成勝選工具，過去幾次選舉都嚐到甜頭，如今卻慘遭反噬。對此，媒體人韋安今（8）日表示「網軍時代已經結束了，2024如果還要依靠沒名沒性的網軍，則只會有反效果」，引發討論。

韋安今日在臉書上表示，「網軍時代已經結束了，2024如果還要依靠沒名沒性的網軍，則只會有反效果」，韋安也強調，未來將是「空軍」輿論影響力時代的來臨。韋安同時更指出，這些空軍需要的條件分別如下，「自己的媒體平台」、「高聲量和流量」、「非黨派意視的言論傾向」。

韋安日前也指出，所謂「空軍時代」的意思就是，哪個陣營有獲得民意好感、形象較端正，又有龐大聲量的「空軍」意見領袖，就可以在2024較有機會取勝。最後韋安更說，目前看到的主要空軍為「吳子嘉、羅智強、館長」。