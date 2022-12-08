南投林處保育治理工程友善環境，美麗的藍腹鷴現蹤。（南投林區管理處提供／廖志晃南投傳真）

林務局南投林區管理處，辦理「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，秉持創新、節能減碳、生態景觀設計精神，獲得行政院公共工程委員會「金質獎」殊榮。

南投林管處表示，該處長期以來以達成治理復育，及永續經營為目標，且秉持工程安全、景觀與生態並重精神，辦理治山防洪工程；「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，運用GRC工法對原有構造物延壽補強及加強植生，同時營造縱橫向通道，擴大魚類、兩棲爬蟲類及哺乳類野生動物活動空間，兼具生態保育、融合當地景觀及河岸治理功能，因而度獲得金質獎肯定。

南投林處保育治理工程友善環境，台灣野山羊現蹤。（南投林區管理處提供／廖志晃南投傳真）

南投林管處說，加走寮溪地區棲地環境良好，野生動物豐富且利用加走寮溪流活動，因此在施工前、中、後辦理工程全生命周期生態調查，確認工程生態友善機制，及設施符合現地生態需求，調查結果陸域部分，使用各友善措施物種包括台灣野山羊、台灣山羌、黃鼠狼、台灣獼猴及藍腹鷴，顯示工程設置友善措施具有實用功能。

另外，加走寮溪上游魚類共記錄3種，其中以台灣白甲魚為優勢，且有沿溪上溯習性及需要，因此將橫跨溪流的固床工予以低矮化（水面高差小於30公分），並於攔水堰（高低差150公分）旁設置引水渠道兼魚道使用。藉由不同水深配置，於魚道內營造多樣水域棲地類型，使魚類順利上溯至上游深潭，在棲地間移動，工程完成後，多次透過水下攝影，可見下游入口、引水設施中段及上游出口，都有台灣白甲魚活動。