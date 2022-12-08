聯發科(2454)董事長蔡明介今(8)日出席自家第五屆「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎，談到對科技人才的想法，以及業界男性比例多於女性的現象，他表示，現在科技業的工作環境都很好，女性在求學階段學科學也是不錯的選項，當然，他強調，「不管男生女生，自己做的工作可以產生的價值、自己有看到成果最重要」。

蔡明介談到，傳統電子業以往都是想到工廠，但現在電機、資訊等，包括IC設計的工作環境都很好，聯發科基金會調查研究也指出，女生在國中、高中階段學科學很好，但是以自己在這行業幾十年的經驗來說，不管男生還是女生，自己做的工作可以產生的價值、自己有看到成果最重要，聯發科基金會持續朝這方向在做，也希望未來可以和「智在家鄉」可以結合在一起。

蔡明介也表示，就科技業來說人才很重要，現在的確人才是比較不夠，聯發科也有一些校園活動，是針對非電子、電機科系提供課程，可以得到憑證，對未來求職會有幫助。