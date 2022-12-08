花蓮老家協會將募集的二手及未開封玩具，透過老大人們的巧手整理清潔，今年趕在聖誕前夕送到壽豐鄉志學國小，讓孩子們度過快樂的聖誕節，並藉此感受社區長輩的關懷，進而拉近彼此距離。（花蓮老家協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮老家協會「老大人玩具工廠」送愛到偏鄉小學迄今已邁入第11個年頭，將募集的二手及未開封玩具，透過老大人們的巧手整理清潔，今年趕在聖誕前夕送到壽豐鄉志學國小，讓孩子們度過快樂的聖誕節，並藉此感受社區長輩的關懷，進而拉近彼此距離。

花蓮市北濱社區據點10多位老大人們，帶著7、8箱玩具到志學國小，學童則以精彩歌舞表演，熱烈歡迎長者們蒞臨。

老家協會為了讓學童了解社會上有許多需要幫助的獨居及弱勢長輩，由執行長蔡智全介紹協會服務項目，同時也進行有獎徵答，由於孩子們相當認真聽講，一聽到問題時，便同聲回答「協會有提供送餐、經濟扶助、電子發票5577愛心碼等服務」，答完後便開心的優先選擇自己喜愛的玩具，當作獎品。10位長者們也拿著各式各樣的玩具，送給其他的孩子，並讓他們挑選自己喜歡的，場面非常熱鬧、溫馨。

老家協會表示，「老大人玩具工廠」送愛到偏鄉小學，今年已是第11年，每年都送出上百件二手或是全新未開封的玩具給孩子們。

老家協會會將募集的玩具送到社區據點，請長者們整理清潔再重新包裝後，每個都像新的一樣，協會也希望這些舊愛玩具，經過老大人的巧手，變成需要的人的新歡，讓資源能夠循環共享。

其中，送愛到志學國小的一位許伯伯開心的說，藉由活動帶玩具給孩子們，不但孩子開心，他們也覺得很棒，讓孩子們感受到老大人的關懷與愛心，拉近彼此間的距離。老家協會則希望長輩們做公益同時，也能達到「樂活老人做公益，公益老人更樂活」的目的。