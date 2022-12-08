隨著北市面對第三選區立委補選，再度讓核能議題攻防浮上檯面。國民黨王鴻薇今天拋出核二、核三延役的政見，與新北市長侯友宜2016年呼籲核一、核二應準時除役的看法出現歧異，對此，侯友宜今天下午做出回應，他認為不管是除役或運轉，都會按照相關規定跟法令，同時向經濟部及台電喊話，針對核安議題儘速處理核廢料。

侯友宜表示，新北很重視核安，所以核安監督委員會特別就核一、核二的除役或運轉，都會按照相關規定跟法令來做，尤其是很多在核安相關的配套跟法令都還沒有完成，除了核安也要重視核廢料，確保這塊土地上的人都能夠安全。

至於接下來北北基桃宜皆為藍營主政，在核能政策及核廢料處理上是否已達成共識？侯友宜說，不管是水保問題或是逕流廢水削減計畫問題，都會用核安監督委員會的所有專家來做把關跟審核，除了新北會嚴格把關核安外，更重要的是北北基桃一定是共好，所以大家一定會用誠心誠意攜手團結合作。

對於經濟部長王美花說新北不讓中央處理核廢料一事，侯友宜則回應，核能安全新北市會嚴格把關，但也希望中央能夠重視這些議題，更希望中央、台電能夠快速回應，讓核安做到完美無缺，才能順利在整個法律的配套規定底下繼續往前走。