近年因新冠肺炎疫情導致外帶紙餐具使用量倍增，為防堵相關業者逃漏回收清除處理費情形，環保署指出，環保署聯合檢調單位立案查處，第一批移送6家業者，經偵辦及搜索查獲並追繳紙餐具業者逃漏1億4仟多萬元，除了由環保署依法追繳外，地方環保機關已依法裁處短漏金額1至3倍罰鍰，並將負責人移送檢調偵辦起訴

環保署表示，截至目前為止已列管151家登記紙餐具製造及進口業者，清查疑似紙餐具未登記業者123家及違章工廠711家，並追繳12家輸入後未登記或已解散業者短漏費用，而有重大短漏情形者，環保署聯合檢調單位立案查處，第一批移送6家業者，經偵辦及搜索查獲並追繳紙餐具業者逃漏1億4000餘萬元，除了由環保署依法追繳外，地方環保機關已依法裁處短漏金額1至3倍罰鍰，並將負責人移送檢調偵辦起訴；短漏開統一發票部分則由稅捐稽徵機關補徵及開罰。

環保署強調，依「廢棄物清理法」第16條規定，製造及輸入公告應回收廢棄物的責任業者，應向主管機關辦理登記並按期申報營業（進口）量，繳納回收清除處理費。其中一次性的紙餐盒、紙碗盤亦屬應向主管機關辦理登記、申報、繳費及印製專屬QRcode標誌之應回收物。

環保署說，若民眾發現不法可透過傳真、書面郵寄或至環保署回收基管會現場檢舉，也可以上網檢舉及掃描QR code等多元方式提供確切具體證據，經查證屬實可以獲得追繳短漏金額的20％作為獎勵，如任職中或曾任職內部員工檢舉，更給予高達實收補繳金額的50％作為獎勵。