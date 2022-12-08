立法院財政委員會今日舉辦「娛樂稅及印花稅稅制檢討」根據文化部報告，電影及藝文活動若不課娛樂稅，全國稅損約1億元，並非地方財政稅收主要來源。

文化部今日表示，依據《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》審查通過者，可辦理營業稅減免，以及娛樂稅減半課徵，每年受理案件數為2500件到3000件，通過比例94％。

各縣市目前娛樂稅徵收率，戲劇、音樂、舞蹈徵稅率已經降至0.25％到1％，電影約0.5％到2.5％，且依據《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅收辦法》審核通過的文化藝術活動，娛樂稅減半徵收占整體稅收比例甚低。

是否應該廢止娛樂稅？文化部表示，尊重主管機關，惟有關娛樂稅課稅項目建議調整或刪除部分項目。例如電影、職業性歌唱、舞蹈、戲劇；音樂演奏會等皆是文化部扶植發展的核心文化內容，且目前各縣市政府對此項目稅收占整體稅基比例甚低，建議刪除不列為課稅項目。

文化部評估，電影及藝文類稅收金額全國稅損1億多元，並非地方財政稅收主要來源，建議可調整刪除課稅項目，文化部也會持續推應對計畫支持地方藝文活動。