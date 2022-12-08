台南市立圖書館永康新總館周邊滿布150棵大大小小耶誕樹，營造「耶誕森林」。(曹婷婷攝)

迎接耶誕節到來，台南市立圖書館永康新總館周邊滿布150棵耶誕樹，成為一座「耶誕森林」，民眾漫步閱之森公園能欣賞冰雪森林、繽紛森林及120公尺奇幻迷宮區，白天，可穿梭在奇幻迷宮區拍照打卡，入夜，可欣賞多達2萬顆燈飾的繽紛耶誕樹，感受濃濃耶誕氣氛。

市圖新總館及閱之森公園周邊，今年以「點亮新知 喜悅耶誕」為主題，規畫耶誕主樹區、冰雪森林區、繽紛森林區及奇幻迷宮區等4個區域，主樹高達15米，與圖書館建築相呼應。

12月10日晚間將舉行點燈儀式，邀請大橋國小管樂團、大橋國中管樂團、永信國小管樂團、新化國小管樂團、復興國中管樂團及台南市管樂團組成400人管樂團大樂隊，演奏耶誕節慶音樂，由市長黃偉哲點燈。12月17日、24日晚間辦理耶誕音樂會，邀請樂團於閱之森公園演奏耶誕樂章，歡迎民眾到館欣賞耶誕森林。

除此之外，公園總館、許石音樂圖書館、鹽埕圖書館內外，也同步推出耶誕布置並搭配12月主題書展。

今年台南有多棵耶誕樹可供民眾拍照收集打卡，歸仁文化中心將於12月16日舉行「耶誕嘉年華」點燈儀式，邀文化國小弦樂團及紅瓦厝國小舞團演出。

新營文化中心耶誕樹以「點一盞燈報平安－平安的串聯」為設計概念，12月11日有慈善愛心義賣及耶誕點燈晚會，12月18日「2022南瀛耶誕音樂會」邀請荷蘭美聲歌手馬丁（Martin Hurkens）及英國跨界歌手李美潔（Mary-Jess）演出。