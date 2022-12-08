有些人平時與人為善，不過千萬別把他們當作病貓，一旦遇到態度強勢的人就會化身母老虎，給予更激烈的回擊。《搜狐網》運勢專欄就點名4星座屬於吃軟不吃硬的類型，只能哄不能兇，只要有人不給他們面子，就會強力反擊，甚至加倍奉還；不過若是對方態度放軟，他們也會友善回應，不會故意給人難堪。

▍天蠍座

天蠍座的人高冷傲嬌，加上自我意識強烈，很介意別人對他們指手畫腳。和天蠍互動要特別注意禮貌，如果態度過於強硬，讓他們感到冒犯，天蠍會立刻變臉；不過若是口氣和善的話，他們會覺得備受尊重，對於別人的意見也比較容易接納。

▍射手座

射手座脾氣溫和，但這不代表他們可以任人宰割，他們對人的態度取決於對方對待自己的態度，尤其是射手在吵架時是遇強則強的類型，如果對方用強勢手段威脅，最終只會引爆射手怒火，讓對方吃不完兜著走；不過若是和氣溝通，吃軟不吃硬的射手也會釋出善意。

▍獅子座

獅子座與生俱來的優越感和自尊心，讓他們打死不可能向強勢的人物低頭，遇到請求的時候，他們也會根據對方的態度考慮幫或不幫，千萬別以為獅子面對威脅就會屈服，相反的這只會徹底惹怒他們，導致彼此關係漸行漸遠。

▍牡羊座

牡羊座做事衝動，從來不會掩飾自己的情感，一旦被人兇，他們絕對不會委屈自己，更不會壓抑心中的滿腔怒火，而是選擇挽起衣袖和對方大吵一架，想盡一切辦法讓對方輸得心服口服。不過如果被溫柔對待，牡羊座也會投以相等的溫柔相待。