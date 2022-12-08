火星正式成軍改名「FEniX」。（踢帕娛樂提供）

選秀節目《原子少年》出身的團體「火星」，改名「FEniX」成軍即將推出首支單曲〈Fire Fighter〉，團員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX及李承隆表示這首歌對他們充滿意義，特別獻給粉絲「救火隊」，感謝粉絲們在比賽期間不斷為「火星」集氣。〈Fire Fighter〉在他們出道初舞台已與觀眾見面，這次發行則重新編排音樂架構及舞蹈。

團名由英文「鳳凰（Pheonix）」改為象徵5人的「F」開頭，小寫的「ni」代表他們只要有一絲絲希望、一株小火苗就能浴火重生，即使是小人物（mini），聚在一起也會成為烈焰鳳凰。團長MAX分享出道心情：「很不可思議的能在這麼短的時間裡，在生活中有這麼大的變化；真的很感謝一路支持我們的『救火隊』。」夏浦洋則說：「總覺得正式發了單曲才算是正式成團了，第一首歌也證明我們是唱跳歌手。」曹家齊表示：「覺得自己的表演魅力還需要再多磨練，目標是一次次地超越自己，很害怕自己不夠努力會退步。」

身為團體裡年紀最小的李承隆說：「有跟著大家一起出征的感覺；想再更精進自己的肢體及創作，然後跟著哥哥們學習。」陳峻廷直言：「還在擔心踏出原子少年的舒適圈後，會面對什麼未知的挑戰；不過只要一切對得起自己就夠了。」重視保養的他也笑說：「當然皮膚也要顧好，未來除了唱歌，戲劇、綜藝也都是我的目標。」對於即將到來的各種挑戰躍躍欲試。