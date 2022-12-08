女星Angelababy（baby，楊穎）和男神黃曉明有過一段7年婚姻，而她出道多年女人味長髮形象深植人心，常被網友認為長髮才漂亮，更有一說是黃曉明是長髮控，她為心愛的人維持他喜歡的樣子；近日Angelababy肩上短髮最新造型曝光，美到眾人看傻，被狂讚根本是「18歲學生妹」。

Angelababy從15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，有一張洋娃娃般的臉蛋，還有前凸後翹、婀娜多姿的身材，是許多粉絲心目中的女神，就算和黃曉明結婚、生子和離婚，人氣絲毫未減反而更多粉絲愛她；人紅是非多，9月和10月分別流出Angelababy崩壞影片，有叼菸也有臉垮沒氣質樣，造成瘋傳和討論。

Angelababy肩上短髮新造型再度美暈眾人。（圖／摘自微博）

而Angelababy出道至今多半留著長頭髮，有酸民更認為她的美貌都是靠長髮加分，最近她因為工作關係，嘗試流行的肩上短髮，意外更突顯她精緻的五官，擺頭、撥髮或眨眼放電都美出新高度，直接打臉那些質疑她顏值的人。

網路上也瘋傳Angelababy短髮造型拍攝時的側拍花絮畫面，引起熱烈討論，「這造型簡直好看極了，心動再心動」、「什麼髮型都能駕馭，仙女顏值啊」、「Angelababy純欲風也超適合，好像18歲的感覺」、「越來越年輕耶，真的太好看了吧」。

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