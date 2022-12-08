中國英國商會發布年度《在華英國企業商業信心調查》（British Business in China： Sentiment Survey 2022-2023），結果顯示受訪在華英國公司認為中國新冠疫情防控措施導致不確定性以及不可預測性，大幅削弱其商業信心，在華英國企業的悲觀情緒升到歷史高位。

內文指出，英企面臨的3大首要挑戰包括：僱用外籍員工、營商環境透明度、遵守網路安全與資訊科技規定。

商會籲北京政府為營造更穩定、更可預測的營商環境而制定清晰的規劃，並在各級政府統一、明確推進，從而提高企業經營計劃的確定性，減少干擾發生。

內文稱，僱用外籍員工仍然是在華英企所面臨最大的挑戰，影響公司全球總部與中國辦事處之間的關係。營商環境存在持續不確定性和不可預測性，也動搖英國投資者的信心。

受訪英企認為中國市場潛力、當地對英國貨物需求以及提供本地企業無法提供的產品等，是英企在中國市場堅持投入的原因。但他們也擔心，倘若目前面臨的風險和挑戰得不到紓緩，會為其在中國長期潛在回報蒙上陰影。