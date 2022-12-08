疫情逐步解封，有兩家連鎖餐廳食堂籌備後進駐花蓮遠東百貨，嘗鮮人潮不斷，業績看漲，也不忘善盡企業責任，饗賓餐旅董事長陳啟昌今天到場邀50位受扶助家庭的孩子來饗泰多用餐，讓弱勢家庭的孩子可以享用到異國風情料理。

饗賓集團旗下品牌開飯川食堂、饗泰多於花蓮遠東百貨進駐營運2個月，充滿異國風味的料理備受到在地鄉親嚐鮮，其中饗泰多2個月業績成全台10家分店的第一名。

饗賓餐旅董事長陳啟昌、遠東百貨總經理徐雪芳到花蓮，迎接餐廳開幕，也不忘善盡企業社會責任，與花蓮家扶中心合作舉辦公益餐敘，媒合50位受扶助家庭的孩子來饗泰多用餐。

陳啟昌表示，對花蓮的印象是非常樂於接收新事物的城市，規劃許久終於迎來進駐東部的機會，很開心受到在地民眾的熱情支持；徐雪芳表示，遠百積極招商，未來將持續深耕花蓮，注入全方位的購物新體驗。

兩間餐廳也祭出年菜外帶組合及尾牙聚餐等優惠方案，提供民眾新年新選擇。

花蓮家扶中心主任施政延表示，感謝愛心注入，讓弱勢家庭的孩子們享用到異國風情料理，呼籲民眾有餘力時可以多多響應公益，成為後山及偏鄉弱勢家庭與孩子的生活支柱及希望。