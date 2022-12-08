7-11攜手貓貓蟲咖波打造主題店，萌趣主角現身各個角落，就連休憩區桌面也有滿版咖波設計。（7-11提供）

7-11咖波主題店限定販售「咖波抱枕桌」，899元。（7-11提供）

全家以經典卡通商品抓住各年齡層客群視線，包含「蠟筆小新巧克冰淇淋」，89元。（全家提供）

OKmart搶攻療癒經濟推「 impact標準型書包」寶可夢造型。（摘自OKmart官網）

走進超商被Q萌人氣插畫包圍，彷彿踏入童話世界讓不少消費者連讚「好可愛！」超商業者出奇招，不只要IP融入商品吸目光，也將店舖化身繽紛主題店，透過造型周邊搭上可愛座位區、打卡牆搶攻「療癒經濟」，預估單店客單價有望上升20至30％，客流量也能拉抬2成以上。

7-11攜人氣圖畫「貓貓蟲咖波」於信義區創主題店，前後耗時近1年設計，整體以咖波的淺藍色為主軸走童趣畫風，入店抬頭就能看到主角們在天花板迎賓，休憩區桌椅同樣繽紛奪目，還推門市專屬主題設計杯，因應不同容量釋出3款圖案，只要買CITY CAFE即可免費擁有，另有限定周邊首賣款包含「咖波小雞絨毛筆袋」、「咖波抱枕桌」等，為居家空間妝點趣味性。

萊爾富也與知名繪本作家「幾米」四度攜手，在林口打造「幾米主題4號店」，店裝透過鮮明配色點亮視線，並有大型打卡牆及親子友善空間，遊憩閱覽區與兒童專用座椅宛如大小朋友的小型療癒樂園。即起至萊爾富店林口童樂門市，即可享有多款小物優惠價，像是幾米繪本限定系列的雙層玻璃杯等，最低下殺4.4折起。

全家則強打經典卡通《蠟筆小新》新周邊，包含4種袋型收納袋，每款均有粉紅鱷魚阿山款跟小新的睡衣款，可用全家點數800點加135元或279元兌換；另推全通路獨家的可可冰淇淋，外盒仿照動畫中的巧克力星星餅乾，口味則以濃郁不過分甜膩帶出質感。

OKmart也獻上寶可夢書包搶市，上頭附有超萌代表皮卡丘並主打S型多項支撐背負系統，分散孩子肩背腰壓力，對比超商過去多主推收藏性的玩偶公仔，如今實用兼具可愛性周邊更「吸金」。