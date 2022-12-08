周四公布的一項調查顯示，由於買家需求疲軟及借款成本上升，英國11月房價出現自新冠疫情爆發初期以來最廣泛和劇烈的下跌。

皇家特許測量師學會(RICS)表示，觀察房價漲跌百分比變化的房價淨平衡指數，11月進一步跌到-25，為2020年5月以來最低水準，並低於經濟學家預測的-10。

展望未來一年，該指數將進一步降至-61。

RICS首席經濟學家Simon Rubinsohn說，RICS調查的整體結果較之前更為悲觀，反映出總體經濟的不確定性，以及抵押貸款成本上升。

特別是在英格蘭的東南和西南地區出現普遍下跌。而蘇格蘭和北愛爾蘭則持續出現溫和上漲。

RICS調查與Halifax周三對房價測量結果一致，Halifax稱，11月房價出現自2008年以來最大的月度跌幅，下跌2.8%。而Nationalwide也錄得了自2020年6月以來最大跌幅。

路透上個月調查經濟學家和房地產專家，預計明年房價將下跌5%。但自2020年初疫情爆發以來，房價累計上漲24%。