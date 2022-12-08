喜樂時代總經理程立峯指出，高雄總圖店共14個影廳，總席數共1452席，推出3大獨家特色吸引影迷。（柯宗緯攝）

全台獨創法拉利等級全皮革沙發座椅，一體成形的設計符合人體工學。（柯宗緯攝）

全台唯一擁有滑梯球池的親子影廳。（柯宗緯攝）

喜樂時代影城插旗高雄，斥資2億打造高市總圖館，今（8）日正式開幕，日前暖身活動推出爆米花裝到飽，其中最狂的是有民眾搬來1600公升鐵桶，在網路引發熱烈迴響，當天總計賣出1.5公噸爆米花，12月10日將再祭出1元看電影，限量1000名。

喜樂時代位於高雄市總圖二期文創會館，主打精品級概念影城，地段堪稱南高雄電影一級戰區，周邊包括in 89豪華影城、MLD秀泰影城、大遠百威秀影城等已布局。喜樂時代總經理程立峯指出，高雄總圖店共14個影廳，總席數共1452席，推出3大獨家特色吸引影迷。

亮點之一全台首座光雕藝術影城，由2萬1888顆水晶打造而成的3D鑽石水晶燈，搭配「不可能的任務」等7首全球經典電影主題曲。全台獨創法拉利等級全皮革沙發座椅，一體成形的設計符合人體工學。全台唯一擁有滑梯球池的親子影廳。

程立峯表示，高雄總圖店為喜樂時代全台第4個據點，接下來將陸續到台中、台南插旗，甚至進軍越南等東南亞國家，而看好高雄市場，未來也預計再拓展2、3個據點，請大家拭目以待。

12月3日暖身推出超狂好康活動，買2張電影票＋50元，就能自備容器爆米花裝到飽，吸引大批觀影人潮。程立峯透露，當天總共花費260萬元的爆米花，總計1.5公噸，活動成功打響名號。

業者也宣布加碼，12月10日當天祭出「喜樂時代1元看電影」，每人只要花1元就可以看電影，限量1000名超狂優惠。全台同慶快閃活動， 12月10、11日在全台喜樂時代影城即可享受加1塊錢多1杯。