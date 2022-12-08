香港女演員劉美君是童星出身，長大後演唱電影主題曲一炮而紅，作品風格較為大膽，她歌壇影視雙棲，2008年和黃秋生主演電影《我不賣身、我賣子宮》榮獲金馬獎最佳女主角，57歲的她時常在社群平台曬出運動和美顏的秘訣，對於保養很有一套方法，不過近日她透露發現頭皮有鬼剃頭，讓愛漂亮的她很崩潰。

劉美君在Instagram發文，表示11月20日時準備出門去參加派對，在出發前突然發現頭頂有鬼剃頭，她分享當下心情：「我崩潰了嗎？是的！不過我難過到無法繼續生活嗎？不，我擦掉幾滴眼淚，整理好心情，帶著笑容參加聚會」，她樂觀認為這不是世界末日，面對禿髮危機她沒有選擇躲起來，反而坦率和大家分享她的心路歷程，同時預告「因為有一天我可能會掉光所有的頭髮，我不希望你們看到我時被嚇到」。

目前劉美君正在接受頭皮治療，不過她說療程不保證有效，她積極面對一切，「我們都知道應該接受改變不了的事情，對吧？！我的人生旅途，沒有祕密，沒有負擔。」劉美君曬出一組照片，可以看到她腦袋後方有一塊禿了，不仔細看不會發現，鏡頭拉近才發現禿了很長一塊，劉美君指著禿髮處張大嘴巴，做出驚訝的表情，她近距離拍攝頭皮狀態，該處的毛囊看起來相當稀疏，頭髮也只有幾根，許多網友紛紛祝福她趕快好起來，並且安慰她就算沒有頭髮也很美。