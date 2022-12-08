美國眾議院議長裴洛西8月訪台，隨後發生「第四次台海危機」，台北醫學大學通識教育中心教授兼副主任張國城認為，中共發動台海危機，是要測試美國的「戰略清晰」，並希望防止美國從事有利於台灣的「變更現狀」；同時北京也藉此促統，而不是反獨。

政治大學國關中心今（8）日舉辦「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會，張國城以「從台海危機歷史看中共武力犯台：機會與挑戰」為題進行發表。

張國城表示，總結1950年代兩次台海危機的歷史可以發現，中國發動台海危機的動機，都是要測試美國的決心，「保衛台灣究竟是真是假」，特別是在「戰略模糊」轉向「戰略清晰」的時候。其次，大陸希望防止美國從事有利於台灣的「變更現狀」（雖然美方主觀上未必有此意願）。此外，則是增加對美關係的戰略籌碼，中國希望利用危機開展對美國的外交接觸，目的是確立其正當性、開展統戰和離間蔣美關係。

比較過去台海危機與「第四次台海危機」的相似之處，張國城指出，中國同樣是要測試美國的「戰略清晰」，並希望防止美國從事有利於台灣的「變更現狀」。對美方來說，則同樣處於美國的戰略轉換期，且仍然強調「不變更現狀」。

張國城指出，與過去不同的是，本次台海危機中，中國已不需要以此展開對美的外交接觸，所以中共會更加高姿態；美台關係、美中關係已發生質變，加上中國的國力和軍力已今非昔比、美國和中國在此區域的局部軍事力量對比已產生根本改變、中國的區域影響力在提升。此外，當今與中國對抗的代價可能十分驚人，但「晶片戰爭」與白紙運動大為增加戰爭的可能性。

張國城認為，中共發動台海危機，就是要促統，而不是「反獨」。這個武力威脅，影響最大的因素是中共自己的軍事實力：當他認為軍事實力足夠達成其政治目標時，他就可能採取行動。因此張國城認為，武力犯台只是時機問題。