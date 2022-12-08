副總統賴清德表態參選民進黨主席，桃園市長鄭文燦表態支持賴清德，會盡最大力量給他協助，鄭文燦也不會參選黨主席，對於2024總統選舉人選，「就是賴副總統」。將從各種角度協助新的黨主席，包含總統的提名、立委的提名跟後續的輔選工作。

賴清德將參選黨主席，鄭文燦說，會盡最大力量給他協助，會支持賴清德順利當選黨主席，不管是黨務、選務或其它方面，希望全黨一致，也完成2024年的總統大選及立委選舉的挑戰。他說，這是很困難的挑戰，民進黨人要有共同的體會，「團結才能勝選。」

因鄭文燦曾傳要參選黨主席，鄭文燦說，不會參選主席，會從各種角度來協助新的黨主席，也要完成總統的提名、立委的提名跟後續的輔選工作。事實上這是經過多方溝通的結果，所以他事前也了解這樣的決定，在之前就表示支持，當然現在也是支持。

鄭文燦也提到，敗選後有很多深刻的對話跟檢討，都認為說民進黨需要形成一個新的黨的團隊，因此他們的看法是，賴清德優先，讓他承擔這個責任，這個想法是在之前就形成了。那賴清德正式宣布，他也在第一時間表達全力支持，從各方面加以協助，畢竟政黨的生命在於人民的支持，要重建一個政黨的信賴度，提高人民的支持度，這是非常重要的，每一步都要非常謹慎，賴清德既然已經公開的宣布會登記參選，他們就全力支持，相信也只會有一組候選人。

對於是否直攻2024？鄭文燦說，2024年的總統人選，現在只有一位，「就是賴副總統」，會全力協助。

是否之前與賴清德談過？鄭文燦說，有幾次對話，也有比較深刻的討論，這個時間點民進黨人需要更大的團結，需要能夠讓黨的團隊能夠快速的變換隊形，形成一個能夠因應未來1年挑戰的團隊。

而未來挑戰？鄭文燦說現在就是把兩個工作做好，第1個是市長任期的交接，第2個是敗選的檢討，各方面的意見要讓它呈現。