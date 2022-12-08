為推動基隆望海巷海灣生態與環境監測，國立海洋科技博物館和國家海洋研究院8日簽署合作備忘錄。將針對海科館所在的望海巷海灣，進行海灣及附近海域監測浪高，水流，水溫等海象及氣象之監測作業。

海科館館長陳素芬表示，國立海洋科技博物館以永續海洋為建館願景，如何將館區旁的望海巷海灣建構成一處國人可以親近海洋，永續海洋的示範場域，一直是海科館努力的目標。

從海灣水質監測作業開始，海科館陸續結合基隆市政府，參與改善海灣及周邊的環境，轉眼間已超過20年。然而，面對250公頃的海灣，有限的館務經費已難以全面了解海灣的生態與環境面貌，因而邀請國家海洋研究院等學術研究單位，一同參與海灣的監測作業。

陳素芬指出，透過與國家海洋研究院的合作，不但減輕海科館進行海灣監測所需的經費負擔，在掌握海灣的環境資訊後，也將作為海科館展示及教育的素材，未來可發展成為虛實整合海灣博物館，除提供國人上網瀏覽及查詢海灣資訊外，並可進一步與國際接軌，參與國際有關海洋科學相關研究與教育合作計畫。

國海院院長陳建宏也表示，感謝海科館提供館區空間並協助架設機儀設備，進行海灣及附近海域監測浪高，水流，水溫等海象及氣象之監測作業。透過海科館的終身教育服務平台，可以讓國人了解到國家海洋研究院的任務，並深化國人對海洋科學、技術、教育、人文及災害防治的認知與生活的連結度。

海科館與國海院8日正式簽訂合作備忘錄，未來也將再深化雙方密切關係，共同為望海巷海灣生態與環境監測做努力。