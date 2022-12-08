九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。而近日就有港媒指出，「如果這次國民黨丟了這席立委，對蔣萬安接下來的北市施政之路恐有重大負面影響，無法承受之重」。

根據港媒《中評社》的報導指出，從以往的立委補選來看，投票率往往不高，因此這次台北市第三選區立委的補選，最終仍需靠基本盤對決決定輸贏。而王鴻薇在藍營佔優勢的北松山選區可以催出全部基本盤，同時國民黨台北市長當選人蔣萬安也積極的幫王鴻薇輔選，因此在綠營稍佔優勢的中山區，或許能小輸為贏。

該份報導更指出，國民黨在立院的重大議題發動權，若是想要掌握在自己的手上，最低門檻就是要38席，若少1席恐怕就沒有辦法，因此這席立委有著絕對不能丟掉的壓力，「若是選舉結果不盡人意，那恐怕政治之路剛要起飛的蔣萬安，是無法承受之重」。