第36屆吳舜文新聞獎今（8）日下午舉辦頒獎典，新北市長侯友宜受邀出席並擔任頒獎人，他表示這是自己第四次用市長身份參加，也感謝民眾的支持，才讓他未來更夠再以市長的身份繼續參加，他也讚揚該獎項實質為社會注入太多元素，讓這塊土地越來越好。

侯友宜致詞時表示，這兩天在網路上一直有人說，「市長你只會說好好做事情而已」，但他強調「好好做事情」的件事很單純，就像新聞從業人員，努力挖掘事實的真相回饋給這塊土地，特別是各種議題需要新聞從各個面向去真實呈現出來，透過這些不同的面相來凝聚所有共識。

侯友宜也說，這個新聞獎項已經堅持36年，特別是有影音、網路的加入，讓作品很多，競爭也非常激烈，這些作品都是在挖掘國際間或是台灣各個面向的議題，然後深入探討，去呈現問題之所在並凸顯出來，希望政府、希望大家能夠重視，也讓所有人能夠用光明正向的態度去面對，讓台灣的未來會更好。