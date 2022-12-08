澎湃新聞報導，隨著防疫《新十條》出台，不少地方開始探索試行適合各地的防疫新舉措。據內蒙古自治區鄂爾多斯市康巴什區委宣傳部官方微信公眾號「康巴什發布」8日消息，基於「大家的事大家商量著辦」，康巴什區將以各住宅社區及公寓最小範圍單元或樓棟，作為一個票決集體，將是否居家隔離，交由群眾票決，一戶一票。

「康巴什發布」稱，為了更好地適應疫情防控的新形勢和病毒變異的新特點，充分尊重廣大群眾的知情權與自治權，康巴什區結合《新十條》，凸出疫情防控與加強基層民主兩不誤，同步探索試行「居家隔離事項群眾票決制」，組織全區範圍內各住宅社區及公寓，按《新十條》畫定的最小範圍，以單元或樓棟作為一個票決集體，開展涉疫人員居家隔離治療群眾預投票，不搞一刀切，充分考慮到部分群眾可能存在擔心疑慮、部分房屋建築可能不具備安全隔離條件等實際情況，既不層層加碼，也不放任減碼，通過疫情防控實現「大家的事大家商量著辦」，引導群眾科學防疫，力爭實現疫情後半程「軟著陸」，民心民意民情「大團結」。

「康巴什發布」表示，根據利益相關原則，本次投票與房屋所有權、住戶戶籍無關，各住宅社區及公寓內實際居住的居民以戶為單位、一戶一票，均有投票權利。

住戶通過掃描「康巴什區居家隔離事項群眾票決線上投票通道」二維碼進入小程式進行投票，不具備線上投票條件的住戶，經社區備案可委託親友代為投票，或將投票意見直接告知社區工作人員。

哪些情況需要群眾票決？康巴什區方面介紹了兩個方面：

1.自願且具備居家隔離條件的密切接觸者、無症狀感染者或輕症陽性病例；

2.不適宜轉運隔離的密切接觸者、無症狀感染者或輕症陽性病例，包括但不限於不滿14周歲的未成年人，需照顧嬰幼兒、失能或重疾親屬的人員；身患特定生理或心理疾病的患者；醫療專家組或有關機構判定為不適宜轉運隔離的人員。

康巴什區方面介紹，票決過程公開透明，由街道社區、居民自治組織全程線上監督並記錄在案，票決結果會線上上線下同時公布。區疫情防控指揮部將對本次票決情況進行認真分析、科學研判，並結合《新型冠狀病毒陽性感染者居家康復專家指引（第一版）》，加快制定更易於群眾普遍接受、更貼近居家防疫實際的政策措施，還請大家不要驚慌害怕，一切都是最好的安排。

康巴什區方面表示，疫情防控離不開政府部門、社會各界共同努力，也需要每個人的支援和參與。每位居民都要做好自己健康的第一責任人，貢獻自己的涓滴之力，這既是對自己的生命健康負責，也是對防疫大局的有力支持。

康巴什區衛健委還在8日調整了疫苗接種工作。1.為避免核酸檢測出現假陽性，48小時內接種新冠疫苗人員不進行核酸檢測。2.如遇康巴什區域核酸檢測，當日新冠病毒疫苗接種工作暫停。3.請居家健康監測人員、密切接觸者、近期到過涉疫場所的人員，請勿前往新冠疫苗接種點。