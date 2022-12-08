臺企銀(2834)公布2022年11月自結合併淨收益22.85億元，月減22.18％、仍年增19.88％。稅前淨利10.7億元，月減28.66％、但年增達近1.21倍，稅後淨利9.74億元，雖月減20.65％、但年增達近1.22倍，稅後每股盈餘約0.12元，表現持穩高檔。

累計臺企銀前11月自結合併淨收益260.23億元、年增18.47％，提存前稅前淨利126.97億元、年增26.15％，使稅前淨利110.62億元、年增達1.05倍，稅後淨利92.9億元、年增達96.33％，均持續改寫歷史新高。

分析臺企銀前11月各項收益狀況，利息淨收益184.91億元、年增達14.24％，手續費淨收益37.56億元、年增達25.59％。同時，各項提存費用16.34億元、年減達65.01％，亦增添整體獲利成長動能。截至11月底合併每股淨值12.76元，較前10月12.43元略升。

臺企銀分析，受惠市場升息，利息淨收益為目前最主要成長動能，且因多元獲利策略效益顯現且成長強勁，使手續費淨收益大幅提升。配合持續優化授信品質、風險承擔能力提升，預期全年營運及獲利表現可望再寫新頁。

臺企銀在11月底重返MSCI成分股後備受市場青睞。展望後市，臺企銀表示將持續關注永續相關議題、積極發展綠色金融、落實節能減碳，善盡企業社會責任，明年放款動能雖然可能趨緩，但仍將在風險控管前提下衝刺放款及手續費淨收益成長。