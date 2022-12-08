大罷工事件可能即將落幕，加上新冠疫情有降溫跡象，不過，觀望氣氛濃厚的韓股，8日還是繼續走低，收在2,371.08點，跌11.73點或0.49%，已連續五日下挫。另外，韓元小升，外資續賣超4740億韓元。

韓國總理八日指出，在當地大卡車司機大罷工已進入第十五天之際，造成不少產業的供應鏈斷鏈。在總統尹錫悅批准下，這次下達的強制復工令，是針對服務於石化以及鋼鐵產業的罷工者。

根據韓國官方最新統計，單日確診人數已不再增加，從7萬降至6.5萬左右。不過，與一周前相比還是多增8,000多人，也較兩周前增加至少6,000位。同時也示警，今年底之前，可能還會爆發另波新疫情。

權值股漲跌互見，三星電子翻紅收漲0.51%，SK海力士跌0.13%，LG電子跌0.55%，現代汽車也跌0.61%。

韓元兌一美元在1,318價位附近，韓元升值3.7元。