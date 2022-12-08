信邦(3023)持續拓展新產業版圖，明年營運看好，信邦董事長王紹新表示，雖然明年大環境不明朗，但公司因新產品新客戶，可望維持兩位數成長，公司以長期毛利率在25.5%為目標。

信邦今天下午舉行法說會，由王紹新親自主持，雖然今年歐美地區全面解封，全球新冠肺炎疫情影響逐漸褪去，但全球供應鏈及整體經濟環境在烏俄戰爭爆發、美中貿易戰加劇及中國封控措施的多重影響下持續波動，全球經濟衰退雜音四起，信邦憑藉多年來在不同產業的持續耕耘，無畏多變大環境挑戰保持穩健成長，今年前3季稅後盈餘為22.38億元，年增21.19%，每股盈餘為9.71元，累計前11月合併營收為282.4億元，年增20.07%。

就各產業來看，今年前11月醫療保健產業年成長18.58%，佔前3季營收比重約10%、汽車與航太產業成長41.06%，佔前3季營收比重約13%、綠色能源產業成長34.02%，佔前3季營收比重為25%、工業應用產業成長21.04%，佔前3季營收比重為28%、通訊相關產業減少0.68%，佔前3季營收比重為24%。

此次法說會，信邦也介紹多款公司近期開發之產品方案，其中醫療方面，因應疫後人們對於健康意識提升，開展電動脈衝衣相關應用；車用轉型領域則參與全方位交通工具的電動化之應用開發，今年度除了與加拿大新創電動重機業者Damon Motors締結為策略合作夥伴，更加入由山葉、本田、比雅久和KTM集團聯合創立之機車可更換電池聯盟SBMC (Swappable Batteries Motorcycle Consortium) ，該聯盟已選擇信邦的解決方案作為機車可更換電池的標準，該方案正在驗證中；綠能產業中，信邦多年深耕風電領域已成為行業專家，配合客戶開發能克服特殊環境挑戰的線束、各項感測器及機櫃；工業領域則跟隨無人化商機的發展，持續為客戶設計開發新型連接線組。

此外，在元宇宙商機VR穿戴裝置部分，信邦為美系大廠與中系新創品牌提供主板與鏡頭的連接器。

近年來全球對於ESG議題關注度持續提高，信邦追求營收及獲利成長的同時，仍堅定推動企業永續，今年永續產業佔整體營收比重為46%；王紹新表示，信邦以2021年為基礎年立下2030年集團減碳40%之目標，透過再生能源及廢棄物回收等方式，持續降低產品碳足跡；社會參與方面，提供員工6歲以下子女育兒補助等友善家庭政策、重視女性職場發展及投入公益資源；公司治理方面，秉持公司一貫的誠信及創新精神，遵循各地法規政策並持續投入研發、積極取得專利，本年度榮獲「TSAA台灣永續行動獎」銀獎殊榮，董事長王紹新亦再次得到《哈佛商業評論》肯定，入選2022台灣企業領袖100強。