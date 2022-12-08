受到防疫解封消息的提振，香港股市周四強力反彈。

周四香港恆生指數收漲635.41點或3.38%，為19450.23點。國企股(H股)升233.82點或3.63%，為6666.77點。

據一家親中國的媒體報導，香港政府正在考慮進一步放鬆防疫管制。消息在午後激勵了市場表現。

而此前的周三下午，中國衛生單位宣布，全面掃除管制，移去讓中國經濟受重創的清零政策。然有分析師認為，中國已經準備好在未來一兩季擺脫新冠疫情，但未來數周仍將有崎嶇的路要走。

繼昨日大跌3.8%之後，科技指數周四反彈6.6%，騰訊和阿里巴巴皆漲逾5%，美團和比亞迪也漲逾6%。

醫藥股上漲5.4%，藥明生物升9.4%，康龍化成升11.4%，泰格醫藥漲7.9%。

線上醫療股也集體大漲，阿里健康升16.1%，京東健康漲12.2%，平安好醫生漲13.3%。

內需相關的博彩股、消費股、電影股都上揚。