為改善空品，台中市環保局持續推廣機車排氣定檢，也配合台中購物節，舉辦「機車定檢大挑戰，好康禮品抽不完」活動，民眾機車車籍只要登記在台中市，且完成111年機車排氣定檢並註冊為台中購物節網路會員，且成為「台中好環保」Facebook粉絲團會員、並在抽獎頁面分享、留言、按讚，填表送出資料，可以獲抽獎資格，總獎項金額達13萬元。

環保局指出，台中市長盧秀燕就任後透過「藍天白雲行動計畫」，以多管齊下的方式降低空氣汙染排放量，根據環保署統計，今年1至10月台中市PM2.5平均濃度僅12.8微克、較2018年的18.8微克，減少達6微克，不僅是中南部第一個達到國家標準的城市，也符合日本空品標準。

有感於機車廢氣排放常成為空氣汙染來源，為落實車輛保養、降低汙染防放，環保局透過科技執法加強管制未定檢機車，去年全市機車定檢率達82.7％，排名六都第一。環保局也提醒，出廠滿5年的機車每年應定檢，若逾期將可能受罰，呼籲民眾在行照發照月前後1個月內完成檢驗。