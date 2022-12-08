在2022年詭譎多變的政經情勢下，永豐金控是少數獲利依然維持亮麗成長的金控，也被專業機構投資人青睞！永豐金控總經理朱士廷8日法說會指出，根據最新的資料統計，「專業投資機構投資人」持有永豐金股票已經突破四成，持股比率創歷史新高，且在全體員工的努力下，永豐金近5年的總股東報酬(TSR)達144.9％，大幅領先證交所的金融保險類報酬指數的58.4％，未來將持續深化營運策略，再創新猷回饋股東。朱士廷指出，根據最新的持股統計，截至2022年12月7日，三大法人持有永豐金股票的比重分別為外資30.27％（金控第三名）、投信3.71％、券商0.74％，此外根據截至今年8月9日最新的股東名冊，其他專業投資機構持股分別為保險5.44％、銀行0.56％、政府相關基金1.68％，專業投資機構持股合計已達四成。

朱士廷指出，過去金控的專業機構投資人持股約在27％至33％，約30％上下。永豐金TSR（總股東報酬）從2017年12月29日到2022年12月7日，近5年期間達144.9％，大幅領先證交所的金融保險類報酬指數的58.4％。TSR超越同業，加上專業機構投資人持股比率顯著提升，顯示永豐金近年的營運實績，包括財務績效與永續治理成果受到投資人的認可。

朱士廷指出，永豐金近幾年的財務數字持續創下歷史新高或是領先同業，包含過去三年淨收益及稅後淨利年複合成長率都高達雙位數；今年前三季金控及銀行的利息淨收益續創歷年同期新高；銀行股東權益報酬率(ROE)及稅後淨利成長率都為金控旗下銀行第一名；證券各項業務市占率提升，致力於創造多元手續費收益，持續增強營運韌性。