憨兒展示年菜。(喜憨兒基金會提供／林雅惠傳真)

下個月就是農曆過年，喜憨兒庇護工場推出各式年菜及應景禮盒，協助憨兒培養各種工作技能，今年年菜新品有開運黑蒜全雞鍋，另有金玉滿堂蔬食佛跳牆及福祿吉祥蔬食油飯，以滿足不同消費者需求，邀請大家踴躍預購喜憨兒「花木蘭」年菜與年節禮盒。

庇護員工小萱剛到庇護工場時非常害羞，不擅長與人交流，隨著環境與工作慢慢熟悉後，才開始跟同事互動，也能一起坐公車回家。

在就服員的帶領及輔導下，半年後小萱的工作表現進步很多，如今她可以自己完成黏貼標籤，使用打印機打印日期，操作真空包裝機封口產品，從沒出過國的宣萱，希望努力工作賺錢，帶媽媽出國旅行。

喜憨兒庇護工場今年新品有開運黑蒜全雞鍋，全雞搭配養生食材黑蒜頭，是一道湯頭濃郁、肉鮮味美的養生燉品。此外，還有醬燒三杯豬腳，使用台灣豬腳及滷汁燒到均勻入味，彈牙口感一吃上癮。

禮盒方面則推出由錦霞樓與喜憨兒技術合作研製的烏金干貝醬，搭配健康時尚的蕎麥米組合而成，烏金干貝醬精選台灣野生烏魚子搭配干貝絲，每一匙都吃的到滿滿海味精華。

蕎麥米則是採用台灣在地的黃金蕎麥與花蓮富里米採1比9的黃金比例混合，烹煮後口感Q彈飽滿，烹煮還有與黑橋牌聯名的干貝醬肉乾禮盒，也是很好的伴手禮選擇。

此外，為了滿足素食人口，喜憨兒庇護工場也將蔬食入菜，推出金玉滿堂蔬食佛跳牆及福祿吉祥蔬食油飯，其中蔬食佛跳牆近2年（2020-2021）銷售成長30％

喜憨兒基金會表示，即日起預購單道年菜任選2件打88折，各式年菜組合優惠價1988元起，詳細資訊可至喜歡你購物網，點選年節預購查詢。