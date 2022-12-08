節能家電補助重來！經濟部今宣布，已編列20億元，再度實施節能家電補助。明年起，只要汰舊換新冷氣、電冰箱2項產品，並購買能源效率1級新品，每台將補助3000元。

王美花下午出席活動時透露這項好消息，指若節能做得更好，減碳就容易得到進展，因此再爭取相關節能經費。

經濟部表示，為達成2050淨零，因此再次推動冷氣、電冰箱兩項節能設備汰換補助，2023年已編列20億預算，後續仍需要於立院進一步審議。未來要領取補助，民眾需要汰舊換新上述兩產品，並購買能源效率1級新品。

經濟部曾於2017年起節能家電補助，冷氣、冰箱汰舊換新一、二級能效新品，就給予3000元補貼，但只到2020年底，後續家電業者一直希望再提供補助，刺激買氣。

經統計，10年以上且夏天每日使用5小時以上的老舊冷氣及冰箱，全國仍有高達707萬台。同時，冷氣及冰箱合計，共佔4成，經濟部看上此部分節電潛力相當大。

除了住宅補助外，經濟部另有規劃服務業節能設備補助方案，包括營業場所導入能效1級空調及節能標章LED照明產品，及服務業系統節能專案補助等。