近年來低碳、減醣飲食盛行，許多人為了減重敬「碳水化合物」而遠之，將白飯視為讓體重上升的元兇。事實上，白飯具有各種健康益處，李琪中醫師受訪表示，白飯味甘、性微涼，具有補益脾胃、益氣生津的效果，最大的好處是容易消化，較不會造成腸胃負擔。

●吃白飯好處多？ 中醫師：補益脾胃、益氣生津

李琪中醫師說明，白飯比起糙米、五穀米等碳水化合物，雖然營養素份量較少，但對於腸胃不佳的人來說，白飯可以增加腸胃活動力，幫助消化蠕動，進而增加對蔬菜、蛋白質等營養素的消化吸收效率。

●白飯適合哪些人吃？ 這些族群最好一天一碗

「有些人說白飯營養素偏少，但是這些營養很容易從青菜、肉類達到補充，不應忽略白飯性質對健康，尤其是消化的好處！」李琪中醫師更指出，白飯有益氣生津的作用，故補充腸道水份，讓身體較不易便秘，排便困難者應適量攝取。

哪些人最適合每天吃適量白飯？李琪中醫師建議，胃病族群如胃炎、胃食道逆流、消化不良、經常脹氣、便秘、腹瀉的人，每一天應至少吃一碗白飯，對腸胃吸收有所幫助。

台灣胃食道逆流患者眾多，而胃食道逆流與食物停留在胃中太久，導致胃酸過度分泌有關，李琪中醫師建議，胃食道逆流患者盡量以白飯為主食，但要避免稀飯、湯飯等湯湯水水過多的料理。

●白飯與麵條、糙米相較 較不易上火消化不良

如果不吃白飯，改吃麵條、麵包也可以嗎？李琪中醫師指出，麵條與麵包是由小麥製作而成，小麥性偏溫，吃多易有上火問題，容易導致便秘、皮膚變差、長痘痘，甚至讓身體發炎。雖然可以多攝取到葉酸，但只要吃白飯時適量搭配青菜，就能補足缺少的營養素。

李琪中醫師說明，糙米、雜糧米等飯類有較多的膳食纖維、蛋白質、維生素B1等成份，但對於人體的消化負擔也較大，胃需要花更多的力氣才能將這類米飯磨碎、磨爛，胃不好者吃多容易脹氣、消化不良，增加胃部負擔。腸胃不好時仍以白飯為主食較佳。

●怕胖還是可以吃白飯？ 吃對有助血液循環與身體強壯

擔心變胖是否就不能吃白飯？李琪中醫師指出，大部份的人變胖的原因不是白飯吃太多，而是攝取太多高熱量的零食、甜點，導致一餐熱量過高，只好從飲食中最容易避開又沒味道的白飯下手。

「怕胖的人還是可以吃白飯，重點是注意攝取量！」李琪中醫師建議，有減重需要時可將白飯減量，以每餐總份量1/4左右為主，搭配各種青菜、蛋白質來補足營養素，既可吃到白飯又可兼顧減重。

也有人擔心白飯吃太多身體會變太「溼」，李琪中醫師解釋，太溼是身體過多水液滯留，與身體代謝能力變差、機能變弱有關，而吃白飯並不會讓身體變弱，反而能幫助腸胃消化，對血液循環與身體強壯度有益。身體太溼主要還是與以吃過多太寒的食物，如生菜、沙拉、水果，或本身身體虛弱所致。

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