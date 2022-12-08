12月8日，國家衛健委發言人米鋒在國務院聯防聯控機制新聞發布會上介紹，《十條優化措施》（《新十條》）出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措，精準畫定高風險區，優化核酸檢測，調整隔離方式，按規定取消查驗核酸陰性證明、健康碼和行程碼等等。其中，對高風險崗位從業者按優化措施開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。

米鋒表示，要按照大陸國家防控措施，科學精準抓好落實。暢通「接訴即辦」管道，對群眾反映的急難愁盼問題第一時間回應解決 。要加快推進老年人新冠病毒疫苗接種，對患有心腦血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性腎病、腫瘤、免疫功能缺陷等疾病的老年人進行健康情況摸底，分級分類提供健康服務。

大陸國家疾控局傳防司一級巡視員賀青華介紹，進一步優化核酸檢測，強調核酸檢測要聚焦感染風險較高的區域和人員，主要是從以下幾個方面縮小核酸檢測的範圍和頻次：

一、不按行政區域開展全員核酸檢測。二、除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明。三、不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明或健康碼，不再開展落地檢。四、根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。

此外，還要求對高風險崗位從業人員按照二十條優化措施有關規定開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。高風險崗位從業人員主要包括：與入境人員、物品、環境直接接觸的人員，集中隔離場所工作人員，定點醫療機構和普通醫療機構的發熱門診醫務人員，以及商超、快遞、外賣等從業人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的人員。