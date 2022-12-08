台88快速道路8日發生一起起火意外，1輛載有鋰電池、電線及雜物的小貨車行經萬丹往潮州方向20.2公里處時，車後方的鋰電池疑因短路導致起火。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

台88快速道路8日發生一起起火意外，1輛載有鋰電池、電線及雜物的小貨車行經萬丹往潮州方向20.2公里處時，車後方的鋰電池疑因短路導致起火。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

台88快速道路8日發生一起起火意外，1輛載有鋰電池、電線及雜物的小貨車行經萬丹往潮州方向20.2公里處時，車後方的鋰電池疑因短路導致起火。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

台88快速道路8日發生一起起火意外，1輛載有鋰電池、電線及雜物的小貨車行經萬丹往潮州方向20.2公里處時，車後方的鋰電池疑因短路導致起火，現場濃煙密布嚇壞用路人，幸消防隊獲報後火速滅火，無人傷亡，至於起火原因尚待釐清。

屏東消防局指出，8日中午12時24分獲報，台88線20.2k往潮州方向有1輛小貨車後方起火，當下立即出動萬丹分隊1車2人前往協助滅火，現場無人受傷。

警消表示，由劉姓男子駕駛的小貨車，後方載有鋰電池、電線與大量雜物，當時疑因鋰電池短路而起火，但詳細起火原因仍待調查。