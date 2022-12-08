桃園大眾捷運公司今年9月成立新二級單位「智慧系統整合中心」，負責行車核心機電系統與智慧軌道系統維保及監測等工作。桃園市議員詹江村接獲員工陳情，質疑新部門「看不出功用」還排擠其他單位人力，使工作量增加。桃捷回應，目前員工數低於編制額，該中心由原監控課擴大，北捷也有相同編制，絕無1人兼2人工作情況。

陳情內容提到，智慧系統整合中心完全沒嚴謹規畫，業務職掌不明確還增加多位主管職缺，更何況公司現今整體預算吃緊，還要挪出經費與人力給這個看不出功用的單位，直接排擠其他單位的人力，使基層職缺遇缺不能補，負責超過1人工作量，令基層員工感到心寒。

詹江村質疑，桃捷公司已虧損逾30億元，員工數1千多人，薪水高達1億多元，如今又在選前衍生新部門，令人懷疑是想塞人進去，若因此把專業技術人員升遷管道卡死，久而久之恐使技術人員出走，新單位的合理與必要性需再檢驗。詹還說，高階主管各擁高薪卻不具捷運專業底子，甚至上班天數不及基層，酬庸意味濃厚。

對此，桃捷回應，因應智慧軌道數位轉型發展、提升監控即時性、解決核心機電行車監控，同時培養未來智慧軌道軟體核心人才，並應明年起5G智慧軌道監測系統陸續完成及持續性智慧監控軟體開發需求，才成立智慧系統整合中心，北捷也有相同編制。

桃捷說明，智慧系統為既有業務，強調沒1人兼2人工作問題，該中心是由原監控課擴大，下設有設備監控課與系統開發課共配17名員額，目前僅中心主任、副主任與副工程師等3人，由維修處與運務處人員擔任或兼任，其餘14個職缺將透過內部甄選與明年外部招募遴補。

桃捷也說，目前員工在職人數遠低於編制額，人力運用秉持專才專業原則相當精實，目前高階主管皆具捷運營運維修或行政管理專長，上下班時間與一般員工相同。