大陸國家衛健委發言人米鋒8日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，《十條優化措施》（《新十條》）出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措，其中，大陸衛健委醫療應急司司長郭燕紅介紹：無症狀居家感染者不需要治療，做好自我健康監測。

郭燕紅表示，Omicron變異株傳播速度快、傳染性強、隱匿傳播，但是隨著病毒變異，在臨床特徵上，絕大多數的感染者是輕症或者無症狀感染者，重症比例比較少。因此為了統籌做好醫療資源的布局和利用，重點是要做好新冠感染者重症和有重症風險因素等人群的醫療救治工作和管理，對新冠肺炎病毒的感染者進行分級分類救治。

首先，對於輕症和無症狀感染者，沒有基礎性疾病或者基礎性疾病處於穩定期的人群，可以進行居家自我照護。新冠病毒感染者居家治療指南，對居家照護和基層醫療衛生機構的工作提出指導性意見。

一方面，感染者居家進行自我健康監測和對症治療，特別要強調的是，沒有症狀的就不需要治療，做好自我健康監測。

有症狀的，比如發燒、咳嗽等，做好對症治療，如果有需要，可以聯繫基層醫療衛生機構或者是通過互聯網醫療的形式，由醫生進行專業指導。

另一方面，因為大部分感染者可以居家進行隔離治療，要求基層醫療衛生機構要公開諮詢電話，同時對於獨居老人、有基礎性疾病患者，以及孕產婦特別是血液透析的特殊人群建立台賬，做好醫療服務保障工作。醫院也可以通過互聯網醫療的方式進行線上服務，醫務人員特別是基層醫療衛生機構的醫務人員，也可以提供上門等多種形式的專業服務，同時要求各級醫療機構特別是基層醫療衛生機構，要備齊常用藥品以及抗原檢測試劑，能夠滿足居家治療人員健康監測和用藥的需求。

重症或者有重症風險的患者要收治到定點醫院，為了確保重症或有重症風險這部分患者的救治，國家衛健委要求要選擇綜合能力強、救治水準高的醫院作為定點救治醫院，同時配足配強醫務人員。醫務人員團隊還要做到多學科，因為既要保證新冠肺炎的治療，更要保證基礎性疾病的治療，所以對定點醫院要求要提升醫療救治的能力，保證患者的救治。

還有一部分患者，本身有基礎性疾病或者是以其他疾病為主，到綜合醫院或者專科醫院進行就診。在就診過程當中，有可能檢測以後是陽性，對於這部分人群，國家衛健委都已經要求綜合醫院還有專科醫院，無論是在門診、急診還是在住院區域，都要設立緩衝區，保證這部分的患者得到救治，滿足人民群眾醫療服務的需求。

郭燕紅特別強調，在秋冬季節，呼吸道傳染病比較多，包括流感等，很多都有發熱症狀。所以要求醫療機構發熱門診必須「應設盡設、應開盡開」，同時要公開電話、位址，方便老百姓能夠就近到發熱門診進行就診。同時也要求發熱門診要擴大接診空間，配齊醫護力量、提升接診能力，不能夠隨意關停，保證診療工作能夠平穩有序地開展，更好地維護人民群眾的健康。